Sendet Kate mit diesem Outfit Botschaft an Herzogin Meghan?

Vor wenigen Tagen machte mal wieder ein Skandal der britischen Royals die Runde. Angeblich sollen nämlich König Charles III. (75) und Prinzessin Kate (41) Kommentare über die Hautfarbe von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghans (42) Sohn Archie (4) gemacht haben. So steht es jedenfalls in der niederländischen Übersetzung des Buches "Endgame" von Omid Scobie. Doch Kate strahlt die Gerüchte gewohnt souverän weg und überrascht mit einem Statement: Die Prinzessin von Wales setzt in einem neuen Video auf die Farbe der Unschuld!

Wie jedes Jahr kündigt die 41-Jährige ihr Weihnachtskonzert mit einem festlichen Clip an. Dieses Mal wählt die Ehefrau von Prinz William (41) eine weiße Self-Portrait-Jacke mit Perlenbesatz und Paillettenverzierungen. Laut Fashion-Expertin Amber Graafland ist vor allem die Farbwahl auffällig und ein deutliches Statement. Sie erklärt gegenüber Fabulous: "Weiß symbolisiert Reinheit, Unschuld und Neutralität. Es steht auch für Neuanfänge und eine weiße Weste, die uns durch stressige Zeiten hilft und es uns ermöglicht, die Vergangenheit hinter uns zu lassen und uns auf den nächsten Schritt vorzubereiten."

Die Modefachfrau ist sich sicher, dass Kate damit eine Botschaft senden wollte. Doch warum wurden die Prinzessin von Wales und die einstige Schauspielerin nie warm miteinander? Eine Royal-Korrespondentin gab darüber erst kürzlich Aufschluss gegenüber OK!. "Ich vermute, dass Meghan Kates leitende Position mit all dem Protokoll, das damit verbunden ist, nur schwer akzeptieren konnte", verriet sie dem Magazin.

Getty Images Herzogin Meghan, 2023

Getty Images Königin Camilla, König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Herzogin Kate

