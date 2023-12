"Wunderschön": Rebecca Mir schwärmt von ihrem Mama-Alltag

Sie könnte wohl kaum glücklicher sein. Rebecca Mir (31) und Massimo Sinató (43) gehen schon seit über einem Jahrzehnt gemeinsam durchs Leben. Ihr Liebesglück machte schließlich die Geburt ihres Sohnes im Jahr 2021 perfekt. Seither genießt das Dreiergespann seine Privatsphäre – über ihren Spross gibt das einstige Let's Dance-Traumpaar nur wenig bekannt. Im Interview mit Promiflash im Rahmen der GQ Men of the Year Awards gibt die Beauty nun aber einen seltenen Einblick in ihren Mama-Alltag. "Das Mamadasein ist ein ganz, ganz anderes Leben, aber wunderschön", schwärmt die 31-Jährige.

