Food-Shaming: "Bachelor in Paradise"-Franzi war "schockiert"

Was sagt sie dazu? Bei Bachelor in Paradise wurde in der vergangenen Folge ganz schön aussortiert: Insgesamt neun Singles mussten gehen! Darunter waren auch Hannes Münzer (25) und Franziska Temme (28), weil sie seine Rose ablehnte. Zuvor hatte Hannes fies über die Are You The One?-Bekanntheit abgelästert und unter anderem ihr Essverhalten kritisiert. Promiflash fragt bei Franzi nach, was sie davon hält!

Gegenüber Promiflash gibt die Blondine zu, dass sie schon gemerkt habe, dass Hannes es nicht ernst mit ihr meinte. "Dennoch war ich schockiert, die Bilder zu sehen, als Hannes über mein Essverhalten gesprochen hat. [...] Ich meine, einen ganzen Monat nur thailändisches Essen… dann kann man sich gegen Ende doch Cornflakes gönnen. Auch wenn es dreimal am Tag ist", rechtfertigt sich Franzi. Sie sei sich sicher, dass der Richtige noch auf sie wartet: "Es gibt bestimmt noch andere Männer da draußen, die gerne Cornflakes essen!"

In der vergangenen Folge hatte Hannes im Gespräch mit Dennis Felber (24) fies über Franzi hergezogen: "Ich finde die [Karina (27)] echt geil. Da könnte ich bei Franzi nie von sprechen! Die hat halt null Energie, die geht in die Küche und frisst irgendeine Scheiße. Kellogg's dreimal am Tag." Trotzdem machte er ihr danach noch schöne Augen.

