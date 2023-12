Niedliches Pic: Hier knutscht Taylor Swift Travis nach Spiel

Die beiden mögen sich wohl sehr! Schon länger sind Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34) ein Paar. Nachdem einige Monate nur Gerüchte darüber im Umlauf gewesen waren, bestätigte die Sängerin das vergangene Woche selbst. Unterstützung ist den beiden besonders wichtig, und Taylor feuerte den NFL-Star schon sechsmal bei seinen Spielen an. Am Sonntag war sie erneut im Stadion. Und danach entstand ein niedliches Bild von Taylor und Travis!

Der Starfriseur Patrick Regan frisiert auch regelmäßig den Kansas-City-Chiefs-Spieler – so auch am Sonntag. Auf Instagram teilt er daher eine Reihe Fotos des Matchdays und darauf ist auch Taylor zu sehen! Auf einem Bild knutscht die Musikerin ihren Liebsten vor einer weihnachtlichen Kulisse auf die Wange. Offenbar hat sie die anderen Bilder sogar selbst geschossen, denn Patrick schreibt in der Caption: "Danke Taylor für die Bilder des Gameday-Fresh-ups für Travis. Ich hatte eine tolle Zeit beim gestrigen Spiel."

Dank Travis hat Taylor sogar ihre Leidenschaft für Football entdeckt. In einem Interview mit Time Magazine plauderte sie kürzlich aus: "Football ist großartig, wie ich herausgefunden hab. Ich habe mein ganzes Leben lang was verpasst." Daher unterstützt sie den Tight End wohl auch gerne bei den Spielen.

MEGA Taylor Swift im Dezember 2023

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im Oktober 2023

Getty Images Taylor Swift und Donna Kelce bei einem Spiel von Travis im Oktober 2023

