Erste Bilder von Mama June bei Anna Cardwells Beerdigung

Sie erweisen ihr die letzte Ehre. Vor wenigen Tagen wurde die traurige Nachricht publik, dass Anna Cardwell (✝29) den Kampf gegen den Krebs verloren hat. Die TV-Bekanntheit wurde nur 29 Jahre alt. Auf Social Media verabschiedete sich ihre Mutter June Shannon (44) mit einem emotionalen Statement und bedankte sich für die große Anteilnahme. Nun wird Anna beerdigt – und ihre Liebsten wirken dabei ziemlich gefasst.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die ersten Gäste zur Trauerfeier erscheinen. Mama June und Honey Boo Boo (18), Annas Schwester, wirken ziemlich ruhig und gefasst. Was besonders auffällt: Die beiden Frauen sind nicht komplett in Schwarz gekleidet. Die 44-Jährige trägt ein dunkles Blumenkleid, während die 18-Jährige eine Leggings mit einem weiten Pulli kombinierte. Sie unterhielten sich mit den anderen Anwesenden vor dem Gebäude, in dem sich Familie und Fans von Anna verabschieden können.

Zuvor hatte Mama June auf Instagram bekannt gegeben, dass auch Annas Fans auf der Beerdigung willkommen seien: "Ihr könnt von 14:00 bis 15:00 Uhr ins Bestattungsinstitut White Columns in Gordon, Georgia kommen." Anna soll zudem sogar den Wunsch geäußert haben, dass ein Livestream die Trauerfeier überträgt.

Anna Cardwell im März 2023

June Shannon in Los Angeles, 2018

Anna Cardwell und ihre Familie bei der Chemotherapie im April 2023

