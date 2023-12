Jamie Foxx feiert "besonderen Geburtstag" nach Erkrankung

Hinter Jamie Foxx (56) liegt keine einfache Zeit. Mit Kinofilmen wie "Django Unchained" oder auch "The Amazing Spider-Man" feierte der US-Amerikaner zahlreiche Erfolge. Jedoch musste sich der Schauspieler in den vergangenen Monaten unerwartet aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Der genaue Grund bleibt bis heute ein Mysterium – dennoch hatte er zuvor verraten, an einer schweren Erkrankung gelitten zu haben. An seinem Geburtstag richtet Jamie nun emotionale Worte an seine Liebsten.

"Das ist ein besonderer Geburtstag", schreibt der Filmstar auf seinem Instagram-Profil und fügt hinzu: "Ich möchte damit beginnen, mich bei allen zu bedanken, die für mich gebetet haben, als es mir schlecht ging." Laut Jamie sei es der positive Zuspruch gewesen, der ihn in schweren Zeiten "aufgebaut" habe. "Ich betrachte euch alle als meine Familie. Danke auch an meine unmittelbare Familie und alle, die dazu beigetragen haben, dass ich diesen Tag feiern kann", heißt es abschließend in seinem emotionalen Statement. Den Post rundet der Schauspieler zusätzlich mit einigen Schnappschüssen ab.

In den Kommentaren tummeln sich derweil die Glückwünsche seiner prominenten Freunde. Schauspielkollege Jeremy Renner (52) schreibt beispielsweise: "Ich bin so froh, dass du die Herausforderung gemeistert hast und gestärkt daraus hervorgegangen bist." Mit seiner öffentlichen Unterstützung ist er nicht allein. Während X-Men-Darstellerin Olivia Munn (43) mehrere Herzen kommentiert, reagiert Rapper Ludacris (46) einzig mit einem Kronen-Emoji.

