Nach Tod: Anna Cardwells Krebskampf wird im TV zu sehen sein

Sie ließ sich in ihren schwersten Zeiten von Kameras begleiten. Anfang des Jahres hatte Anna Cardwell (✝29) die traurige Nachricht publik gemacht, dass sie an Krebs erkrankt ist. Die Chemotherapie war bei der Reality-TV-Darstellerin leider kein Erfolg, die Tochter von June Shannon (44) verstarb vor wenigen Tagen im Beisein ihrer Familie. Wie jetzt bekannt ist, wurde Annas Krebskampf für ihre Fans dokumentiert.

Dies berichteten Insider, die der Familie der 29-Jährigen nahestehen. Sie schilderten gegenüber TMZ, dass Anna sehr offen mit ihrer Krankheit umgegangen und es ihr Wunsch gewesen sei, ihren Krebskampf in der Show "Mama June" zu zeigen. So ließ sich Anna nur wenige Stunden vor ihrem Tod filmen – auch während ihrer Zeit im Hospiz war das Produktionsteam stets an ihrer Seite.

Ihre Fans waren Anna immer wichtig. Daher wird ihre Community die Möglichkeit haben, bei ihrer Beerdigung dabei zu sein. Mama June kam dem letzten Wunsch ihrer Tochter nach und verkündete via Instagram: "Ihr könnt von 14:00 bis 15:00 Uhr ins Bestattungsinstitut White Columns in Gordon, Georgia kommen."

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell, TV-Star

MEGA Anna Cardwell und ihre Familie bei der Chemotherapie im April 2023

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell, Januar 2021

