Doppelter Abschied: Diese Stars verlassen "Sturm der Liebe"!

Die Fans müssen sich gleich doppelt verabschieden! Seit fast zwei Jahrzehnten begeistert die Serie Sturm der Liebe die Zuschauer des deutschen Fernsehens. Seit November dieses Jahres läuft die 20. Staffel des Formats, in deren Mittelpunkt die Liebe verschiedener Protagonisten steht. Dabei muss sich das Publikum in regelmäßigen Abständen auch von den Darstellern der Telenovela verabschieden – so auch jetzt: Tim Borys und Christopher Jan Busse verlassen "Sturm der Liebe"!

Dies verkündet ARD und gibt an, dass der Charakter Julian Specht ab dem 18. Dezember nicht mehr in der Serie vorkommen wird. Dieser wurde von Tim verkörpert. Es heißt: "Julian muss nach seinem Autounfall seinen Führerschein abgeben und ist somit arbeitslos. Da kommt Christoph auf eine Idee, wie er Julian helfen könnte, und er macht ihm ein verlockendes Angebot." Somit zieht er für einen neuen Job nach Spanien. Auch Christopher verlässt vier Tage später die Serie, da seine Serienrolle Noah Schwarzbach ebenfalls auf die iberische Halbinsel zieht.

Dass auf jeden Abschied aber auch ein Neuanfang folgt, dürften Fans des Formats bereits kennen. Es tauchen vermehrt neue Darsteller in der Telenovela auf, die Rollen übernehmen und für frischen Wind in "Sturm der Liebe" sorgen. Auch eine Rückkehr der beiden Figuren Noah und Julian ist bisher nicht ausgeschlossen.

Anzeige

Instagram / itstimborys Tim Borys, Schauspieler

Anzeige

Instagram / christopherjanbusse Christopher Jan Busse, Schauspieler

Anzeige

ARD / Christof Arnold Tim Borys bei "Sturm der Liebe"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de