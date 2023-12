"Love Island"-Alessandra und Leandro haben sich geküsst!

Was genau lief da? Bei der diesjährigen Love Island-Staffel suchte Alessandra nach der ganz großen Liebe. Am Ende schien sie die Insel dann auch mit einem potenziellen Partner verlassen zu haben. Sie und Mitstreiter Fabi (26) gaben sich auch im realen Leben eine Chance – jedoch ohne Erfolg. Dabei soll er nicht der einzige Islander gewesen sein, mit dem sie nach der Show anbandelte. Alessa verrät nun, dass sie und Leandro einst heiße Küsse austauschten.

Auf Instagram möchte einer ihrer neugierigen Fans wissen, was genau da mit dem Fußballer lief. Auf die Frage hin, wie der Kuss der beiden gewesen sei, entgegnet sie nur in ihrer Story: "War eine 15 von zehn." Doch sollen sich die beiden dabei nichts zu Schulden kommen lassen haben, da sie damals beide in keiner Beziehung gewesen seien. "Wir waren beide Single und hatten Interesse aneinander. Sehe da kein Problem. Wir sind alt genug", schreibt Alessa daraufhin.

Zuletzt sorgte die hübsche Blondine da noch mit ihrer Liebelei mit Jona Steinig (28) für Aufmerksamkeit. Der 28-Jährige teilte einen eindeutigen Schnappschuss der beiden auf Social Media. Als ein Fan sich erkundete, wie es aktuell um die beiden stehe, schrieb er nur: "Eigentlich läuft es gut." Inzwischen soll der Flirt der beiden Reality-TV-Stars jedoch schon wieder Geschichte sein.

Anzeige

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, TV-Bekanntheit

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Leandro, "Love Island"-Kandidat

Anzeige

Instagram / jonasteinig Alessandra Wichert und Jona Steinig, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de