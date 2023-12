So süß kümmert sich Stiefmama Bianca Censori um Kanyes Kids!

So liebevoll kümmert sie sich um seine Kinder! Bianca Censori und der Skandal-Rapper Kanye West (46) sollen seit Ende 2022 verheiratet sein. Seither macht das Ehepaar mit skurrilen Outfits und merkwürdigem Auftreten von sich reden – immer wieder wird auch über ein Ehe-Aus spekuliert. Nach neuesten Aufnahmen dürften die Trennungsgerüchte aber definitiv vom Tisch sein: Bianca präsentiert sich als fürsorgliche Stiefmutter!

Am Dienstagabend gab der "Flashing Lights"-Interpret ein umstrittenes Konzert in Miami – und die Kinder des Sängers und der Unternehmerin Kim Kardashian (43) waren mit von der Partie, um ihren Vater zu unterstützen. Nach dem Auftritt war es aber die Australierin, die sicherstellte, dass die Kinder sicher in ein wartendes Auto einsteigen konnten. Die Architektin hielt die jüngste Tochter der beiden Superstars, Chicago West (5), dabei sogar liebevoll auf dem Arm! Aber auch mit ihren anderen Stiefkindern schien sich die junge Ehefrau von Kanye super zu verstehen.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass sich die Freunde der Beauty Sorgen machen: "Ihre Freunde ließen sie genau wissen, wie sie sich fühlen und sagten ihr, dass sie verdammt noch mal aufwachen soll", offenbarte ein Insider gegenüber Daily Mail. Und auch Biancas Eltern sollen keine Fans der Ehe sein. "Biancas Mutter und Vater finden Kanye etwas beunruhigend", erzählte eine weitere Quelle.

Anzeige

actionpress North West, Chicago West und Bianca Censori

Anzeige

actionpress North West, Saint West, Chicago West und Bianca Censori

Anzeige

MEGA Kanye West mit Bianca Censori im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de