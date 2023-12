Wer ist die größte Nervensäge bei "Das große Promi-Büßen"?

Welcher Promi geht den Fans so richtig auf den Wecker? Seit einigen Wochen ist Das große Promi-Büßen in vollem Gange. In der vergangenen Folge mussten sich beispielsweise Dani Büchner (45) und Leon Machère (31) ihrer eher unschönen Vergangenheit stellen. Im Camp sorgte bisher vor allem Emmy Russ (24) für Drama – die Blondine eckte schon mit so ziemlich jedem ihrer Mitstreiter an. Zudem knisterte es zwischen Patrick Romer (28) und Gloria Glumac. Wer von ihnen ist bei den Zuschauern derzeit am unbeliebtesten?

In der fünften Folge kam es zwischen Emmy und ihrem Mitstreiter Jürgen Trovato (61) zu einem heftigen Wortgefecht. "Ich habe das immer richtig eingeschätzt: Nur Püppchen, sonst kann die nichts. Die ist zu blöd, um einen Eimer Wasser umzukippen", beschwerte sich der TV-Detektiv. Auch Gloria und Eric Sindermann (35) sind an der Eskalationsfront ganz vorne mit dabei. Der Ex-Handballer fühlt sich von der Blondine beleidigt: "Ich habe ein großes Problem, wenn man mich als dumm abstempelt."

Leon kommt bei dem TV-Publikum bisher eigentlich ganz gut an. Doch das könnte sich nach seiner Runde der Schande geändert haben. Denn der YouTuber versteht überhaupt nicht, warum er von Olivia Jones (54) auf den Beichtstuhl zitiert wurde: "Um was geht es hier? Willst du mir damit sagen, dass ich ein Problem mit dir habe?" Hingegen sieht Danni ihre Fehltritte ein und lässt ihren Gefühlen freien Lauf. Welcher Star nervt euch aktuell am meisten? Stimmt gerne ab!

ProSieben / Nikola Milatovic Emmy Russ, "Das große Promi-Büßen"-Kandidatin

ProSieben / Nikola Milatovic Leon Machère, Kandidat bei "Das große Promi-Büßen"

ProSieben/Nikola Milatovic Daniela Büchner bei "Das große Promi-Büßen"

