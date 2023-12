Zweite Trennung in einem Jahr: Kelsey Parker ist wieder solo

Kelsey Parker ist wieder auf dem Markt. Die Autorin war seit ihrer Jugend mit dem The Wanted-Star Tom Parker (✝33) zusammen. Das Paar bekam zwei gemeinsame Kinder. Doch im März 2022 musste die Familie einen schmerzlichen Verlust verkraften: Der Musiker starb an den Folgen seiner Krebserkrankung. Im November desselben Jahres machte Kelsey ihre neue Beziehung öffentlich, allerdings hielt diese nur wenige Monate. Im September verkündete sie dann, in Sean Boggans verliebt zu sein – aber auch diese Romanze ist jetzt schon wieder vorbei.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde gab die 33-Jährige preis, dass sie wieder Single ist: "Wir sind nicht mehr zusammen. Es ist schade, dass es nicht funktioniert hat, auch wenn er eine wirklich tolle Person ist. Aber er war nicht der Richtige." Dennoch zeigt sie sich optimistisch, irgendwann dem passenden Partner zu begegnen. "Hoffentlich werde ich eines Tages die Liebe finden", betonte Kelsey. Immerhin ist es für sie schon die zweite Trennung innerhalb weniger Monate.

Zu Beginn ihrer Liebe hatte die zweifache Mutter im Mirror-Interview noch in den höchsten Tönen von ihrem Verflossenen geschwärmt: "Er bringt mir so viel Freude und Lachen. Sean war ein echter Neuanfang für mich." Der Elektriker sei für sie und die Kinder eine große Unterstützung.

Tom und Kelsey Parker

Kelsey Parker, Frau von Tom Parker

Kelsey Parker, Witwe von Tom Parker

