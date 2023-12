"Tat mein Bestes": So war Anna Cardwells Tod für ihren Mann

Im Januar war Anna Cardwell (✝29) mit einem schweren Schicksalsschlag an die Öffentlichkeit gegangen: Bei ihr wurde Krebs im vierten Stadium diagnostiziert. Vor wenigen Tagen folgte dann die traurige Nachricht: Ihre Mutter June Shannon (44) alias Mama June, verkündete, dass ihre Tochter an den Folgen der Krankheit gestorben ist. Ihr Mann Eldridge Toney war bis zur letzten Minute bei ihr. Nun gibt er mehr Details zu Annas Tod preis.

Im Interview mit People erinnert sich Eldridge an die letzten Momente mit seiner geliebten Ehefrau. "Alle weinten und flippten aus, weil wir alle wussten, was passieren würde", verrät er. Doch für Anna habe er versucht, die Ruhe zu bewahren: "Ich tat mein Bestes [...]. Ich strich mit meinen Händen durch ihr Haar [...] und sagte ihr, dass alles gut werden würde." Während ihres letzten Atemzugs habe er die Hand der 29-Jährigen gehalten.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Eldridge und Anna vor ihrem Tod heimlich geheiratet haben. Wie TMZ berichtete, haben sich Anna und Eldridge am 4. März in Wilkinson County, Georgia, das Eheversprechen gegeben. Dem Newsportal zufolge waren bei der Hochzeit enge Familienangehörige und ein Kamerateam anwesend, das Aufnahmen für ihre Realityshow "Mama June: From Not to Hot" gedreht habe.

MEGA Anna Cardwell und June Shannon

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell, TV-Star

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell und ihr Freund Eldridge Toney im Mai 2021

