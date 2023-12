Christin Okpara fühlte sich beim großen Promi-Büßen gemobbt

Christin Okpara (27) hat keine guten Erinnerungen an diese Zeit. Beim großen Promi-Büßen musste sich die Reality-TV-Bekanntheit so einiges anhören. Nicht nur Olivia Jones (54) war mit der Influencerin hart ins Gericht gegangen – die gelernte Sozialarbeiterin geriet mit Emmy Russ (24) und den anderen Frauen aneinander. So wurde sie von der Blondine für ihren Kleidungsstil runtergemacht. Christin zieht jetzt ein Fazit und betont gegenüber Promiflash: Sie wurde gemobbt!

Im Gespräch mit Promiflash erklärt die 27-Jährige, wie sie die Zeit im Büßercamp wahrgenommen hat. Laut Christin habe es Situationen gegeben, in denen sie dem "Gruppendruck standhalten musste". Sie musste sich einiges gefallen lassen: "Ich wurde aufs Übelste niedergemacht und beleidigt. Wenn man so will, sogar gemobbt." Doch Christin habe den Zuschauern zeigen wollen, dass sie auch einstecken könne.

Ob ihr das gelungen ist? In einer der Folgen kotzte sich Christin so richtig über die anderen aus. "Mit denen werde ich danach nichts mehr zu tun haben. [...] Die Mädels kannst du in die Tonne kloppen. Schweinehaufen!", lästerte die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin.

