"Mit Karacho gegen Glastür": Giulia Siegel bricht sich Nase!

Autsch, Giulia Siegel (49) wollte wohl wortwörtlich mit dem Kopf durch die Wand! Dass der deutsche Reality-TV-Star gerne auf Partys unterwegs ist, ist längst kein Geheimnis mehr: Neben Shows wie Kampf der Realitystars, Temptation Island V.I.P. und Co. verdient die Tochter von Ralph Siegel (78) ihr Geld nämlich auch als DJane. Doch dass bei einer wilden Fete auch mal etwas schief gehen kann, bekam sie jetzt am eigenen Leib zu spüren: Giulia brach sich auf bei einer Party die Nase!

In ihrer Instagram-Story meldete sich Giulia noch während der Party am Donnerstabend zu Wort und verkündete das Missgeschick: "Gott, ist die schief. Ich habe mir gerade die Nase gebrochen." Zudem zeigt sie sich in den Clips mit einer geschwollenen Nase und einer blutigen Blessur. Am Samstag erklärt sie dann auf der Social-Media-Plattform, wie es zu dem Unfall kam. "Ich war auf der Toilette und wollte rausgehen. [...] Ich bin dann einmal mit Karacho gegen die Glastür gelaufen."

Allerdings sei ihr der Zusammenstoß nicht unter dem Einfluss von Alkohol passiert! "Als der Unfall passierte, war ich nüchtern", stellt Giulia gegenüber Bild klar. Nachdem sie sich verletzt hatte, griff sie dann aber doch zum Glas. "Später habe ich drei, vier Rotweine gegen die Schmerzen getrunken", fügt sie hinzu. Sie habe sich das gebrochene Riechorgan außerdem gleich zweimal selbst eingerenkt.

Anzeige

Getty Images Giulia Siegel, 2022

Anzeige

Instagram / giuliasiegel Giulia Siegel im Dezember 2023

Anzeige

ActionPress Giulia Siegel im August 2023 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de