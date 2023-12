Premiere: "Are You The One?"-Boy hat drei Perfect Matches!

Das gab es noch nie! In der Datingshow Are You The One? geht es für die Kandidaten darum, das passende Perfect Match zu finden. Zehn Single-Ladys und Single-Männer müssen herausfinden, wen die Experten als ihren perfekten Partner auserkoren haben. Im Laufe der Sendung ist es normal, dass mindestens ein Hottie dazustößt, und ein Teilnehmer dafür leer ausgeht. Doch in der neuen Folge kommt es zu einem Knaller: Mit Melanies Einzug hat einer der Jungs nicht nur ein Perfect Match, sondern gleich drei!

Bevor die Matchbox-Entscheidung ansteht, macht Moderatorin Sophia Thomalla (34) eine überraschende Ankündigung. "Bisher gab es einen Mann mit zwei Perfect Matches, jetzt hat der Mann drei Perfect Matches", verrät sie den Singles. Das bedeutet, dass zwei Frauen ohne das Preisgeld nach Hause gehen müssen. Bei dem Neuzugang handelt es sich um Melanie, eine Krankenschwester aus Zürich ist.

Somit müssen die weiblichen Kandidaten um das Geld bangen, was Edda Pilz alles andere als fair empfindet: "Wir Frauen werden hier diese Staffel so gebumst." Sidar Sahin dagegen sieht es gelassen. "Zwei junge Damen werden auf jeden Fall mit einem Minuskonto hier rausgehen. Ja, so lange es nicht die Männer sind, ist alles cool", freut er sich.

RTL / Frank Beer Melanie, Kandidatin bei "Are You The One"

RTL / Frank Beer Edda, "Are You The One?"-Kandidatin

