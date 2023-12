Prinz Harrys Prozess: Piers Morgan schießt scharf gegen ihn!

Er findet harte Worte für Prinz Harry (39)! Der Aussteiger-Royal durfte einen kleinen Sieg vor Gericht feiern. Er und zahlreiche Stars hatten das Medienunternehmen Mirror Group Newspapers verklagt, da es illegale Abhörmethoden benutzt haben soll. Der Richter entschied, dass Telefonate bewusst gehackt worden sind. Somit steht dem Enkel der verstorbenen Queen (✝96) ein Schadensersatz zu. Während Harry feiern dürfte, schießt Piers Morgan (58) mal wieder gegen ihn!

Wie The Sun berichtet, soll der britische Reporter kurz nach Harrys Erfolg seinem Ärger Luft gemacht haben. "Prinz Harrys Empörung über das Eindringen in die Privatsphäre der königlichen Familie wird nur noch von seinem eigenen, rücksichtslosen, gierigen und heuchlerischen Enthusiasmus übertroffen, es selbst zu tun", meinte Piers wohl wütend. Der Autor könne nicht verstehen, dass Harry gegen die Presse vorgeht, obwohl er "seine Familie wiederholt in der Öffentlichkeit für Hunderte von Millionen Dollar verleumdet hat".

Damit nicht genug: Piers gibt vor zu wissen, was Harrys eigentlicher Plan sei. "Seine wahre Mission sei es, zusammen mit seiner Frau die britische Monarchie zu zerstören", erklärte er seine Sicht. Auch der Brite wurde zum Gericht geladen, da er jahrelang für das Unternehmen gearbeitet hatte, das verklagt wurde. Der 58-Jährige betonte jedoch, nichts von den Abhörungen gewusst zu haben.

Getty Images Piers Morgan, britischer Reporter

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2023

Getty Images Piers Morgan im September 2023

