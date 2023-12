Demi Lovato tätowierte ihrem Freund Jute$ ihren Songtext!

Demi Lovatos (31) Liebe geht unter die Haut! Die Musikerin ist aktuell total verliebt: Seit fast zwei Jahren geht sie mit ihrem Kollegen Jute$ durchs Leben und scheint in ihm ihre große Liebe gefunden zu haben. Eine Hochzeit ist zwar derzeit noch nicht geplant – dennoch ist die Beauty bereits auf der Haut ihres Partners verewigt: Demi durfte Jute$ einen ihrer Songs tätowieren!

Das verrät die US-Amerikanerin jetzt in der "The Kelly Clarkson Show". Der Sänger sei mit ihr auf Tour gewesen und habe sich einen Songtitel von ihr tätowieren lassen wollen. "'Forever for Me', ein Lied, das ich über ihn geschrieben habe. Und während er sich tätowieren ließ, sagte er: 'Ich möchte, dass du es machst'", erinnert sich Demi. Sie habe schließlich assistiert: "Ich habe einen großen Teil davon gemacht und es ist gut geworden."

Mit Jute$ führt die Beauty offenbar erstmals eine gesunde Beziehung. "Jetzt bin ich an einem Punkt, an dem ich in einer tollen Beziehung bin", schwärmte sie vor einigen Monaten. Auf ihre bisherigen Romanzen blickte sie hingegen weniger positiv zurück und kritisierte sie sogar.

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Jute$ im Jahr 2023

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Sängerin

