"Eklig": Demi Lovato blickt auf Dating-Vergangenheit zurück

Demi Lovato (31) blickt kritisch auf ihr damaliges Datingverhalten zurück. Seit rund einem Jahr ist die Sängerin bereits mit dem Musiker Jute$ liiert. Sowohl im Netz als auch in Interviews schwärmt die "Sorry Not Sorry"-Interpretin von ihrem Liebsten. Zuvor war sie unter anderem mit Wilmer Valderrama (43) gemeinsam durchs Leben gegangen, der fast 13 Jahre älter ist, als sie. Das scheint sie nun nicht mehr gutzuheißen. Demi findet die Phase, in der sie ältere Typen gedatet hat, eklig.

"Ich denke, was ich durchgemacht habe, ist, dass ich eine Phase hatte, in der ich ältere Männer gedatet habe, wegen meiner Vaterkomplexe – offensichtlich", äußert die 31-Jährige in der Talkshow von Howard Stern (69) auf SiriusXM. Jetzt schaue sie auf die Vergangenheit zurück und denke, dass der Altersunterschied von ihr und ihren Dates "eklig" gewesen sei. "Wenn man 50 und 60 ist, ist das in Ordnung. Sogar 30 und 40, das ist überhaupt nicht eklig. Aber ich denke, wenn man in diesen Entwicklungsjahren ist, sollte man auf keinen Fall mit jemandem zusammen sein, der so viel älter ist als man selbst", äußert sie und spielt damit offenbar auf ihre vergangene sechsjährige Beziehung mit Wilmer an.

In Demis Augen sei ein so großer Altersunterschied ungesund und toxisch. Umso glücklicher ist die Sängerin, dass sie nun einen Partner in ihrem Alter hat. "Jetzt bin ich an einem Punkt, an dem ich in einer tollen Beziehung bin", schwärmt die einstige "Camp Rock"-Darstellerin und betont, dass sie ihre Vaterkomplexe überwunden habe.

Getty Images Demi Lovato und Howard Stern, 2023

Getty Images Wilmer Valderrama und Demi Lovato, 2015

Getty Images Jute$ und Demi Lovato im Jahr 2023

