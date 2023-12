"Für immer": Jamie Foxx' Tochter Corinne hat sich verlobt!

Bei ihr läuten schon bald die Hochzeitsglocken! Jamie Foxx (56) ist stolzer Vater von zwei Töchtern: Corinne (29) und Annalise (15). Inzwischen sind die beiden Promi-Sprösslinge zu richtigen Ladys herangewachsen. In der Vergangenheit betonte der Schauspieler immer wieder, wie glücklich er über sein eheloses Leben ist. Zumindest eine seiner Töchter scheint diese Auffassung nicht zu teilen. Denn: Corinne und ihr Freund haben sich verlobt!

Die frohe Botschaft verkündet die 29-Jährige auf ihrem Instagram-Account – und zwar in Form einer süßen Bilderreihe. Darauf zeigt sich Corinne nämlich überglücklich in den Armen ihres Liebsten Joe und präsentiert dabei voller Stolz den funkelnden Klunker an ihrem linken Ringfinger. "Vom ersten Moment an, als ich dich sah, wusste ich, dass du für immer zu mir gehörst", schwärmt die Beauty dazu.

Was wohl ihr Vater Jamie von den Zukunftsplänen hält? In der Show "E! News' Daily Pop" verriet der "Django Unchained"-Star, dass die Beziehungen vieler Freunde ihn abgeschreckt haben – und er deshalb niemals heiraten wolle. "Viele dieser Ehen liefen nicht gut, als die Kinder älter wurden. Leider haben wir oft gesehen, wie die Kinder darunter gelitten haben", erklärte er.

Getty Images Jamie Foxx und seine Tochter Corinne, Oktober 2022

Instagram / corinnefoxx Corinne Foxx und ihr Partner Joe im Oktober 2023

Getty Images Jamie Foxx, August 2022

