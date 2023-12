Nach Olli-Drama: Amira Pocher gönnt sich Auszeit in Heimat!

Sie geht die Vorweihnachtszeit gelassen an. Im August gaben Oliver (45) und Amira Pocher (31) bekannt, dass sie sich nach fast vier Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern scheiden lassen. Seitdem liefern sich der Komiker und die Moderatorin einen erbitterten Rosenkrieg. Besonders der Entertainer macht sich immer wieder über seine Noch-Ehefrau und ihre angebliche Affäre mit Biyon Kattilathu (39) lustig. Nun hat Amira offenbar genug: Sie verbringt etwas Zeit in Österreich.

Auf Instagram gewährt die 31-Jährige ihren Fans ein paar private Einblicke in ihren Alltag – aktuell befindet sie sich mit ihren beiden Söhnen in ihrer Heimat, Heiligenblut am Großglockner. "Ich musste einfach mal weg. [...] Ich habe das so dringend gebraucht! Heimat schnuppern", schwärmt sie. Neben der frischen Bergluft gönnt sich die Beauty auch etwas Erholung in einem Wellness-Resort. Damit aber noch nicht genug: Amira stattet zudem ihrer Tante einen Besuch in ihrem neuen Friseursalon ab – klingt also ganz nach einer gelungenen Quality Time!

Und was macht ihr Noch-Ehemann in der Zwischenzeit? Laut Bild tauchte Olli vor wenigen Tagen plötzlich höchstpersönlich bei einer von Biyons Shows auf – verkleidet als Dalai Karma. Vor Ort soll der gebürtige Hannoveraner erneut über den Motivationscoach hergezogen haben. Zu einem Fan soll der Komiker gesagt haben: "Wie? Du bist heute Abend mit zwei Frauen hier? Das ist ja schon fast Biyon-Style."

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher mit ihrem Mann Oli und dem gemeinsamen Sohn, Januar 2020

Gulotta, Francesco / ActionPress Amira und Oliver Pocher

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im November 2023

