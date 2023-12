Trotz Kritik: Kylie Jenner und Timothée stehen zueinander!

Sie geben einander Halt! Nach monatelangen Liebesgerüchten bestätigten Kylie Jenner (26) und Timothée Chalamet (27) ihre Liebe im September: Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Dune-Star knutschen sich öffentlich bei einem Konzert der Sängerin Beyoncé (42). Doch nicht jeder gönnt dem Paar seine junge Liebe – im Netz müssen die beiden immer wieder fiese Kommentare einstecken. Davon lassen sich Kylie und Timothée jedoch nicht unterkriegen!

Das behauptet nun zumindest ein Insider gegenüber Entertainment Tonight. "Kylie und Timothée haben sich wirklich gut geschlagen", erklärt der Informant. Obwohl die 26-Jährige viele Verpflichtungen habe, sei sie sehr stolz auf ihren Freund und wolle für ihn da sein. Der Wonka-Darsteller vertritt da wohl die gleichen Werte: "Timothée unterstützt Kylie ebenso und bewundert ihre starke Arbeitsmoral und ihr Engagement als Mutter."

Wie ernst es zwischen den beiden ist, machte erst vor wenigen Tage eine Quelle gegenüber OK! Magazine deutlich. Der 27-Jährige lebe aktuell sogar schon bei der Unternehmerin. "Wenn er in Los Angeles ist, wohnt Timothée bei Kylie. [...] Sie mögen die Idee, die gleiche Heimatbasis zu haben – es ist der beste Weg, sich trotz ihrer vollen Terminkalender zu sehen", schilderte der Informant.

Getty Images Timothée Chalamet bei der "Wonka"-Premiere im Dezember 2023 in Paris

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Kinder Aire und Stormi

