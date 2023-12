Wie klappt Freundschaft zwischen Taylor Swift und Ex Taylor?

Er plaudert aus dem Nähkästchen. Taylor Swift (34) und Taylor Lautner (31) lernten sich 2009 am Set der Liebeskomödie "Valentine's Day" kennen und lieben. Die Liebe der Sängerin und des Schauspielers war allerdings nicht für die Ewigkeit bestimmt: Nach ein paar Monaten trennten sich die beiden. Inzwischen sind die "Blank Space"-Interpretin und der Twilight-Star miteinander befreundet. Nun verrät Taylor, wie ihre Freundschaft funktioniert!

In der aktuellen Podcast-Folge von "Call Her Daddy" gibt der 31-Jährige preis, wie er und seine Verflossene zu guten Freunden wurden. "Ich glaube, wenn man jemanden für das respektiert, was er ist, [...] dann kann man weitermachen, verzeihen und die Liebe auf eine andere Art und Weise fortsetzen", erklärt er. Eine Zeit lang haben sich Taylor und die Blondine aus den Augen verloren. Das hat sich jetzt allerdings geändert: "Ehrlich gesagt würde ich sagen, dass eines der größten Dinge, die in meinem Leben im letzten Jahr passiert sind, ist das Wiederaufleben unserer Freundschaft."

Wie gut sich das einstige Liebespaar immer noch versteht, machte der Schauspieler erst vor wenigen Monaten in der Talkshow "Today" deutlich – dort äußerte er sich nämlich zu ihrem "Back to December"-Remake: "Ich denke, es ist ein großartiges Album – da bin ich mir sicher." Er fügte hinzu, dass seine gleichnamige Frau Taylor Dome sich auch schon sehr auf die Veröffentlichung freut. Sie soll ein echter Swiftie sein!

MEGA Taylor Swift und Taylor Lautner 2009 in Los Angeles

Getty Images Taylor Lautner und Taylor Dome im April 2022

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

