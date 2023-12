Ayda Field strahlt mit ihrer Tochter auf dem roten Teppich

Was für ein seltener Mama-Tochter-Auftritt! Ayda Field (44) ist seit 2010 mit dem Sänger Robbie Williams (49) verheiratet. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder – Theodora (11), genannt Teddy, Charlton (Charlie, 9), Colette (Coco, 5) und Beau (3). Ihren Nachwuchs halten die beiden weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Theodora war jedoch vor Kurzem in Robbies Dokumentation zu sehen. Nun bezaubert sie neben ihrer Mutter auf dem roten Teppich.

Vor wenigen Tagen waren Ayda und Theodora bei der Verleihung der 50. Daytime Emmy Awards zu Gast und posierten süß für die Fotografen. Ein Bild zeigt, wie die Schauspielerin ihrer Tochter liebevoll einen Kuss auf den Kopf gibt. Auf einem weiteren ist zu sehen, wie die beiden Arm in Arm nebeneinanderstehen und lächeln. Ayda wählte für den Anlass eine schwarze Robe mit Glitzer-Details. Theodora trug hingegen ein schwarzes Kleid mit roten Rosen sowie Schuhe mit leichtem Absatz.

Ayda ist nicht nur Mutter, sondern geht auch diversen Jobs nach. Vor wenigen Monaten hatte sie jedoch in ihrem Podcast "Postcards From The Edge" verraten, dass sie sich deswegen manchmal schuldig fühle: "Ich sehe, wie Robbie zur Arbeit geht und ich glaube, er denkt nie daran, dass das egoistisch sei." Bei Frauen sei das jedoch anders. Sie würden immer wieder gefragt, ob man es nicht für falsch halte, als Mutter arbeiten zu gehen.

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field im November 2023 in London

ActionPress Theodora Williams mit ihrer Mutter Ayda bei den Daytime Emmy Awards

ActionPress Ayda Field, Schauspielerin

