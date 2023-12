Das sind Taylor Swift und Travis Kelces Weihnachtspläne!

Besinnliche Zweisamkeit? Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) sind aktuell in aller Munde. Der Popstar und der Footballspieler scheinen seit den ersten Dating-Gerüchten im Herbst unzertrennlich. Immer wieder wurden sie zusammen gesichtet: Er unterstützte sie bei ihrer Welttournee, sie fieberte bei seinen Spielen mit. Nun erleben die frisch Verliebten ihre erste gemeinsame Weihnachtszeit. Was haben Taylor und Travis für die Feiertage geplant?

Die Feiertage sollen die beiden laut Page Six gemeinsam verbringen. Da der Profisportler sowohl am ersten Weihnachtsfeiertag als auch an Silvester arbeiten muss, werden die Turteltäubchen diese Tage zusammen in Kansas City verbringen. Besuch werden sie wohl zumindest von Teilen der Kelce-Familie bekommen. Kylie, die Frau von Travis' Bruder Jason Kelce (36), erklärte zuletzt: "Jasons Eltern versuchen normalerweise, die Feiertage so aufzuteilen, dass ein Elternteil bei dem einen und ein Elternteil bei dem anderen Bruder ist."

Ob Taylor zwischen den Spielen von Travis bleiben oder doch zu ihren Eltern nach Tennessee fliegen wird, ist bisher unbekannt. Es ist jedoch auch denkbar, dass die Swift-Familie gemeinsam ins Stadion gehen wird. Vor wenigen Tagen jubelten die "Anti-Hero"-Interpretin und ihr Vater dem NFL-Star bereits gemeinsam von der Tribüne aus zu.

ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

Getty Images Travis Kelce mit seinem Bruder Jason nach ihrem Spiel, November 2023

Getty Images Taylor Swift mit Papa Scott und ihren Freundinnen beim Chiefs-Spiel im Dezember 2023

