Taylor Swifts Vater ist großer Fan von ihrem Travis Kelce!

Sie sind ein Team! Seit Taylor Swifts (34) Romanze mit dem Football-Profi Travis Kelce (34) lässt sie sich kaum eines der Kanas-City-Chiefs-Spiele entgehen. Am Wochenende wurde sie von ihrem Vater Scott Swift ins Stadion begleitet und auch der steht wohl voll und ganz hinter seinem Schwiegersohn. Obwohl er eigentlich großer Philadelphia-Eagles-Fan ist, jubelte er für Travis' Mannschaft. So feuerten Taylor und Scott die Kansas Chiefs an!

Wie US Magazine berichtete, schauten sich die beiden in Fan-Kleidung das siegreiche Spiel gegen die New England Patriots an. Das Duo scheint in seinem Element gewesen zu sein und fieberte bei jedem Spielzug mit. Als das Jumbotron im Stadion die Popikone und ihren Vater zeigte, machte dieser stolz auf seinen Kansas-Chiefs-Pullover aufmerksam. Taytay warf eine Kusshand in die Kamera.

Bei einigen Football-Fans scheint der Taylor-Swift-Hype allerdings nicht so gut anzukommen. Unter einem Video, das die NFL von dem Weltstar im Netz gepostet hat, häuften sich negative Kommentare. "Es gibt so viele Football-Highlights, die man stattdessen zeigen könnte", schrieb beispielsweise ein Instagram-Nutzer.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Brittany Mahomes, Ashley Avignone, Alana Haim, und Scott Kingsley Swift

Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Brittany Mahomes beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers

Anzeige

Getty Images Taylor Swift mit Brittany Mahomes (m) und Lyndsay Bell (l)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de