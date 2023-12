Skurril! Kim Kardashian bekommt Gehirn-Skulptur geschenkt

Sie freut sich über diese Aufmerksamkeit! Die Unternehmerin Kim Kardashian (43) erntete von ihren Fans zuletzt kritische Kommentare im Netz. Diesen gefiel nämliche die Weihnachtsdekoration im Kinderzimmer ihres ältesten Sprösslings North West (10) überhaupt nicht! Aber davon lässt sich die Beauty nicht die besinnliche Zeit verderben. Der The Kardashians-Star präsentiert jetzt seine vorweihnachtlichen Geschenke in den sozialen Medien. Eines fällt dabei besonders ins Auge: Kim bekommt eine silberne Skulptur in der Form eines Gehirns geschenkt!

In ihrer Instagram-Story zeigt die vierfache Mama eine Reihe von Artikeln, die ihr von verschiedenen Marken zur Weihnachtszeit zugesendet werden. Darunter befindet sich auch eine bizarre Abbildung eines dreidimensionalen Gehirns! Dieses stellt sie stolz in einer kurzen Aufnahme zur Schau. Dazu merkt sie an: "Sehr cooles Weihnachtsgeschenk!" Ob Kim für die glänzende Abbildung Modell stand, ist bisher nicht bekannt.

Dass die Beauty Fan von skurrilen Dingen ist, bewies sie bereits in der Vergangenheit. So hatte die Schönheit erst im Oktober dieses Jahres einen Nippel-BH auf den Markt gebracht. Dieser begeisterte ihre Follower jedoch gar nicht. "Sie hat den Verstand verloren!", schimpfte ein Nutzer im Netz.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West im Juni 2023

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Gehirn

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de