Süßes Selfie zeigt: So ähnlich sieht Blake Lively ihrer Mama

Blake Lively (36) ist ganz die Mama! Die Schauspielerin ist ein Familienmensch durch und durch. Seit 2012 ist die Gossip Girl-Bekanntheit mit Ryan Reynolds (47) verheiratet. Zusammen sind die beiden stolze Eltern von vier Sprösslingen. Ihr Nesthäkchen erblickte erst vor wenigen Monaten das Licht der Welt. In ihrem Alltag mit Kind greift der Beauty mit Sicherheit auch ihre Mama unter die Arme. Und wie Schnappschüsse der beiden immer wieder zeigen: Blake kommt ganz eindeutig nach ihrer Mutter!

Auf Instagram teilt der Hollywoodstar nun ein Selfie mit seiner Mama Elaine. Darauf strahlen die beiden freudig in die Kamera. Was den Fans dabei direkt auffällt: Blake und Elaine sehen sich total ähnlich. "Ist das deine Schwester? Jetzt wissen wir, woher du deine Schönheit hast. Ihr beide seid zauberhaft", schwärmt beispielsweise ein User unter dem Foto.

Blake bekam ihr schauspielerisches Talent im Übrigen wohl in die Wiege gelegt. Denn nicht nur ihre Mutter ist ein Filmstar, sondern auch ihr Vater Ernie Lively. Mit ihm stand sie 2005 sogar zusammen vor der Kamera. In "The Sisterhood" spielten die beiden sogar Vater und Tochter.

Blake Lively und Ryan Reynolds im Mai 2018

Blake Lively im Mai 2016

Blake Lively mit ihren Eltern Elaine und Ernie

