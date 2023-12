Wer ist wohl das dritte Match von "Are You The One"-Gerrit?

Are You The One? macht es ziemlich spannend. In der Kuppelshow müssen Singles ihr Perfect Match finden. Experten wollen herausgefunden haben, welche Männer und Frauen am besten als Paar miteinander funktionieren würden. In jeder Staffel gibt es einen Teilnehmer, der ein zweites Perfect Match hat – doch dieses Mal hat Kandidat Gerrit gleich drei potenzielle Partnerinnen. Wer könnte eurer Meinung nach zu dem Studenten passen?

Nachdem Gerrit und Tais in der Matchbox waren, verkündete Sophia Thomalla (34), dass Melanie die zweite Lady ist, die zu dem 23-Jährigen gehört. Somit fehlt noch die Dritte im Bunde – wer käme da infrage? Sowohl Maja als auch Pia fühlten sich zu Beginn zu Gerrit hingezogen und könnten Gerrits drittes Perfect Match sein. Doch auch Edda fragt sich, ob nicht sie vielleicht diejenige sei.

Schließlich könnte es jede treffen, und das, obwohl die restlichen Frauen sich bereits auf andere Männer fokussiert haben. Jana verbringt seit Tag eins viel Zeit mit Sidar, Lisa-Marie hat ein Auge auf Paulo geworfen und zwischen Lina und Paddy hat es auch gefunkt. Sina schwankt zwischen Kevin und Ryan – lediglich Afra will sich noch nicht festlegen. Welche Lady könnte Gerrits drittes Perfect Match sein. Stimmt direkt unten in der Umfrage ab!

RTL / Frank Beer Die weiblichen Teilnehmer der fünften Staffel von "Are You The One?"

RTL / Frank Beer Melanie, Kandidatin bei "Are You The One"

RTL / Frank Beer Jana, "Are You The One?"-Kandidatin

