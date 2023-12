Würde Laura Maria Rypa ihrem Partner Fremdgehen verzeihen?

Wie steht Laura Maria Rypa (28) zum Thema Fremdgehen? Seit rund drei Jahren sind die Influencerin und Pietro Lombardi (31) nun schon ein Paar. Während der Schwangerschaft hatte der Sänger seiner Liebsten einen Heiratsantrag gemacht. Anfang des Jahres erblickte dann schließlich Sohnemann Leano das Licht der Welt und machte damit das Familienglück von Laura und Pie perfekt. Doch was wäre, wenn es mal zu einem Seitensprung käme? Laura würde Fremdgehen nicht verzeihen!

In ihrer Instagram-Story schreibt die Blondine: "Ich wurde damals betrogen und war leider zu naiv und habe mich zu dem Zeitpunkt leider nicht selbst wertgeschätzt und habe zu oft verziehen." Aus diesem Fehler habe sie gelernt: "Mittlerweile bin ich selbstbewusst genug und kenne meinen Wert und würde so was niemals mehr verzeihen." Wer fremdgeht, würde sich bewusst dafür entscheiden. Lauras Fazit: "Lieber trennt man sich vorher oder wenn etwas in der Beziehung fehlt, sollte man darüber reden."

Vor wenigen Wochen deutete alles auf eine Krise bei Laura und Pietro hin. Die 28-Jährige war ihrem Verlobten nämlich im Netz entfolgt. Wenig später gab sie allerdings Entwarnung. "Wir waren nie getrennt", stellte sie klar und untermalte ihre Aussage mit einem Kuschelfoto von sich und Pie. "Es gibt Dinge, die nicht immer gleich mit unserer Beziehung zu tun haben", erklärte sie ihr Verhalten.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de