Darum muss Alec Baldwin nicht gegen "Rust"-Kollegin aussagen

Schlechte Nachrichten für Alec Baldwin (65)? Die Dreharbeiten für seinen Film "Rust" nahmen bekannterweise ein dramatisches Ende: Die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) kam durch eine fehlerhafte Schusswaffe zu Tode. Wer die Verantwortung für diesen tragischen Unfall trägt, ist noch immer nicht endgültig geklärt. Bald beginnt der Prozess gegen die Waffenmeisterin am Set, Hannah Gutierrez. Dass Alec nicht auf der Zeugenliste steht, bedeutet jedoch keine Entwarnung...

Es sieht so aus, als könne Alec, der die Waffe auslöste, eine weitere Klage drohen. "Wenn der Staat offiziell entschieden hätte, dass Baldwin nicht angeklagt wird, [...] würde er wahrscheinlich auf der Zeugenliste stehen", erklärt Rechtsexpertin Kate Mangels laut Fox News. Da er immer noch strafrechtlich belangt werden kann, bestehe darüber hinaus die Gefahr, dass er sich mit einer Aussage in diesem Prozess selbst belaste. Möglich sei also auch, dass der Schauspieler die Staatsanwaltschaft bereits zuvor darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass er von einer Aussage vor Gericht absieht.

Anfang des Jahres sollte Alec sich schon vor Gericht verantworten. Dazu kam es jedoch nie: Durch neue Fakten waren weitere Untersuchungen nötig und die Klage wurde vorerst auf Eis gelegt. Mittlerweile wurde das Verfahren eingestellt.

Getty Images Alec Baldwin, September 2016

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

Santa Fe County Sheriff / MEGA Alec Baldwin am Filmset von "Rust"

