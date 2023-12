Joey King verrät schönste Erinnerung an Hochzeit mit Steven!

Sie schwelgt in Erinnerungen! Joey King (24) und Steven Piet hatten sich am Set des Films "The Act" kennen und lieben gelernt. Vor vier Jahren hatten die Schauspieler ihre Beziehung dann öffentlich gemacht. Im vergangenen Jahr wagten die Turteltauben den nächsten Schritt und verlobten sich. Im September war es dann endlich so weit: Sie gaben sich vor einer romantischen Kulisse auf Mallorca das Jawort. Nun verrät Joey den schönsten Moment ihrer Hochzeit!

Während sie zwar ihren gesamten Hochzeitstag genossen habe, sei ihr ein Moment besonders im Gedächtnis geblieben: "Als wir bei der Feier in den Pool gesprungen sind", verrät sie gegenüber Elite Daily. Durch das viele Tanzen sei ihr und ihrem frisch angetrauten Ehemann so heiß geworden, dass der Sprung ins kühle Nass ihnen wie eine willkommene Abkühlung erschien. "Dann sind wir einfach hineingesprungen und es war sehr lustig, weil so viele Leute in ihren schicken Kleidern hinterhergesprungen sind. Das war für mich der romantischste Moment. Es war so spontan und fühlte sich an wie im Film", schwärmt Joey.

Dass ihr Kleid durch den Sprung ins Wasser nass geworden ist, dürfte allerdings kein Problem gewesen sein. Auf den Hochzeitsfotos, die Vogue vorliegen, ist zu sehen, dass Joey an ihrem großen Tag gleich zwei verschiedene Outfits getragen hat: Ein trägerloses Prinzessinnenkleid, welches mit runden Blättern verziert ist und ein kurzes, mit Spitze besetztes Gewand.

Anzeige

Instagram / joeyking Joey King und Steven Piet in Costa Rica

Anzeige

Instagram / joeyking Joey Kind und Steven Piet im August 2023

Anzeige

Instagram / joeyking Joey King und ihr Verlobter Steven Piet

Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass der Sprung in den Pool für Joey der schönste Moment ihrer Hochzeit war? Ja, das klingt total romantisch! Nein, ich hätte mit einem anderen Moment gerechnet... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de