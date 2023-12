Nach Britney-Trennung: Sam Asghari hat 18 Kilo abgenommen!

Sam Asghari (29) hat viel an sich verändert! Im August hatte der Schauspieler bekannt gegeben, dass er die Scheidung von seiner Ehefrau Britney Spears (42) eingereicht hat – nur knapp ein Jahr nachdem sie sich das Jawort gegeben hatten. Nach der Trennung setzte der gebürtige Iraner seinen Fokus ganz auf sich und sein Wohlbefinden. Mit Erfolg: In den vergangenen Monaten hat Sam krass abgespeckt!

Das verrät der 29-Jährige jetzt stolz gegenüber Page Six: "Also, in den letzten fünf Monaten habe ich eine kleine Transformation durchgemacht, bei der ich etwa 15 bis 18 Kilo verloren habe." Er habe in der Zeit nach der Trennung eine "spirituelle und energetische" Veränderung durchgemacht. "Allein zu sein ist eine wirklich gute Gelegenheit, sich auf sich selbst zu konzentrieren", betont er. Sams Fitness-Erfolge lassen sich auch auf aktuellen Fotos erkennen: Er hat nicht nur muskulöse Arme, sondern auch einen durchtrainierten Waschbrettbauch.

Derzeit gibt es noch keine neue Frau im Leben des Models – das soll sich so schnell auch nicht ändern. Wie Sam im Interview preisgibt, konzentriere er sich momentan voll und ganz auf seine Arbeit. Auf der Suche nach einer Freundin sei er nicht: "Ich werde in nächster Zeit definitiv nicht irgendwelchen Dating-Apps beitreten. Das ist ganz sicher."

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

Instagram / CxRHViVvuqp Sam Asghari, Model

Instagram / samasghari Sam Asghari, Fitness-Trainer

