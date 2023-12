Tränen wegen Affäre? Prinzessin Mary fliegt nach Dänemark!

Weint sie wegen des Dramas, das sie im Palast erwartet? Vor wenigen Wochen kam es zu wilden Affärengerüchten über Prinz Frederik (55) – der Royal soll seine Frau Prinzessin Mary (51) mit einer Schauspielerin betrogen haben. Inmitten dieser Spekulationen flog die vierfache Mutter Anfang Dezember nach Australien. Jetzt geht es für sie zurück nach Dänemark – unter Tränen tritt Mary den Heimweg an!

Paparazzi lichteten die 51-Jährige am Flughafen von Queenstown in Neuseeland ab. Auf den Bildern ist zu sehen, dass Mary sich von einigen Leuten verabschiedet und dabei einige Tränen vergießt. Begleitet wurde sie von ihren Kids Isabella (16), Josephine (12) und Vincent (12). Ebenfalls am Start ist Marys Ehemann Frederik, der aufgrund einiger Termine erst später nach Down Under reiste.

Der Skandal soll in der dänischen Königsfamilie deutliche Spuren hinterlassen haben. Die umstrittenen Schnappschüsse haben laut Royal-Expertin Anna Thygesen für Wirbel gesorgt. "Dann kam dieser Fall, der für ein wenig Aufregung sorgt, auch wenn nicht unbedingt etwas passiert ist. Das erregt Aufmerksamkeit", erklärte sie im Podcast "Kongehuset bag kulissen".

