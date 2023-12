"Are You The One"-Ryan findet, dass er ehrlich zu Edda war!

Ryan findet, er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen! Aktuell sucht er bei Are You The One? nach seinem Perfect Match und hat dabei gleich mehrere Frauen ins Auge gefasst. Nachdem er sich erst mit Edda gut verstanden hatte, wurde er schließlich mit Pia intim und bandelt jetzt mit Jana an. Bei Edda kommt das gar nicht gut an – sie glaubt immer noch an eine Reunion mit dem Landshuter. Promiflash erklärt Ryan, dass er diese Hoffnung gar nicht verstehen kann!

"Ich hab von Anfang an mit Edda kommuniziert, dass ich mir nicht vorstellen kann, sie draußen weiterhin kennenzulernen", stellt Ryan im Promiflash-Interview klar. Dass die Personal Trainerin immer noch glaubt, dass aus ihnen etwas werden könnte, kann er deshalb nicht nachvollziehen. "Ich habe ihr nie irgendeine Sicherheit gegeben!", betont der Automobilkaufmann.

Edda machte gegenüber Promiflash bereits deutlich, dass das ganze Drama nur Ryans Timing geschuldet ist. "Wir haben dort viel Zeit miteinander verbracht und ich hätte damals nicht damit gerechnet, dass er sich so schnell einer anderen öffnet und intim wird", erklärte sie.

RTL / Frank Beer Ryan, "Are You The One?"-Kandidat

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl, "Are You The One?"-Kandidat

