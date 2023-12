"Are You the One?"-Edda meint: Ryans Timing ist das Problem!

Was stört Edda Pilz so an Ryan Wöhrls Flirterei? Bei Are You The One? hatten die Berlinerin und der Landshuter zuerst miteinander angebandelt. Doch mittlerweile ist zwischen ihnen alles aus – und Ryan konzentriert sich lieber auf Sina oder Pia, mit der er sogar im Boom Boom Room landete. Das passt seiner Verflossenen gar nicht – weswegen sie gegen ihre Konkurrentin schießt. Promiflash erklärt Edda aber: Das ganze Drama ist nur Ryans Timing geschuldet!

"Mir war relativ egal, mit wem Ryan in der Villa was hatte. Es ging mir nur um das Timing. Wir haben dort viel Zeit miteinander verbracht und ich hätte damals nicht damit gerechnet, dass er sich so schnell einer anderen öffnet und intim wird", stellt sie im Promiflash-Interview klar. Gestichelt habe sie nicht gegen Pia – sondern mitbekommen, dass Pia mit Sidar Sahin und am Glücksrad schlecht über sie geredet habe. "Ich habe es eher andersrum empfunden, dass sie ein Problem mit mir hatte", betont die Personal Trainerin.

Trotzdem bereut Edda heute Einiges, was sie über Pia gesagt hatte. "Ein paar Aussagen würde ich heute so nicht mehr treffen oder ihr Verhalten bewerten. Das ist definitiv aus der Emotion heraus entstanden", gesteht sie gegenüber Promiflash.

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Reality-TV-Darstellerin

RTL / Frank Beer Ryan, "Are You The One?"-Kandidat

RTL / Frank Beer Pia, Kandidatin bei "Are You The One"

