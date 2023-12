Extremer Gewichtsverlust: So erschlankt ist Scott Disick!

Er sieht verändert aus! Scott Disick (40) ist trotz der Trennung von Kourtney Kardashian (44) noch immer ein fester Bestandteil ihrer Familie. Doch nun gehört er nicht nur familiär zu Kim Kardashian (43) und Co., sondern scheint auch einen ihrer "Trends" nachzuahmen. Nachdem bereits Khloé Kardashian (39) die Fans mit einer enormen Gewichtsabnahme überraschte, folgt ihr jetzt Kourtneys Ex: Scott zeigt sich superschlank in der Öffentlichkeit!

Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, präsentiert sich der dreifache Vater mit deutlichem Gewichtsverlust. Zuvor habe er nämlich aufgrund seines Autounfalls im August 2022 sehr viel Gewicht zugelegt. "Alles hat sich in meinem Leben verändert. Ich konnte zum Beispiel nicht mehr laufen, ich habe zugenommen", gab er im Oktober in der Realityshow The Kardashians preis. Durch eine Sport-Reha habe er sein Gewicht seither drastisch reduziert.

Neben Scott und Khloé machte auch Kim Schlagzeilen mit ihrem extremen Gewichtsverlust. So sorgten sich vor allem ihre Follower im Netz um die Beauty. "Das ist die Taille eines Teenagers!", schrieb ein Fan auf Instagram und ein weiterer User merkte an: "Du siehst hungrig aus!"

Khloé Kardashian im Mai 2022

Scott Disick, TV-Persönlichkeit

Kim Kardashian, Reality-TV-Star

