Neu-Mama Lindsay Lohan zeigt stolz ihren After-Baby-Body

Sie ist wieder in Bestform! Lindsay Lohan (37) und ihr Ehemann Bader Shammas sind vor wenigen Monaten zum ersten Mal Eltern geworden: Die Schauspielerin und der Finanzier durften sich über einen kleinen Sohn freuen. Die frischgebackene Mama soll in ihrer neuen Rolle aufblühen und das Familienleben in vollen Zügen genießen. Und auch die Babypfunde sollen dank gesunder Ernährung und Fitnessplan purzeln! Nun gibt Lindsay ein neues Update zu ihrem After-Baby-Body!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 37-Jährige ein Foto von sich in Trainingsklamotten. "Pilates", kommentierte sie den Schnappschuss. Die Aufnahme beweist: Lindsays After-Baby-Body kann sich sehen lassen! Die "Freaky Friday"-Darstellerin scheint nach der Geburt ihres Sohnes Luai alle überschüssigen Kilos verloren zu haben. Doch laut einem Insider, der sich gegenüber Us Weekly äußerte, legt sie darauf auch Wert: "Sie macht Yoga, meditiert und trainiert. […] Sie ist der festen Überzeugung, dass es genauso wichtig ist, sich um sich selbst zu kümmern und sich zu lieben, wie sich um ihr Baby zu kümmern.

Lindsays Familie scheint ebenfalls ganz angetan zu sein von dem Nachwuchs. "Sie [Lindsay und Bader] haben Luai, das kostbarste kleine Baby, das ihr Leben und das aller Menschen, die ihm begegnen, zum Leuchten bringt", kommentierte ihr Bruder Dakota eine Aufnahme von sich und dem Kleinen auf Instagram.

Anzeige

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / dakotalohan Lindsay Lohans Bruder Dakota mit ihrem Sohn Luai

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Lindsay so kurz nach der Geburt wieder in Bestform ist? Ich freue mich sehr für sie! Sie sollte es ruhiger angehen lassen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de