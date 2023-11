Seltene Fotos: Usher und Freundin Jenn genießen Lunch-Date

Sie genießen ihre Zeit zu zweit! Seit mittlerweile vier Jahren sind der R'n'B-Sänger Usher (45) und die Musikmanagerin Jenn Goicoechea ein Paar. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder: Tochter Sovereign Bo und Söhnchen Sire Castrello. Trotzdem sieht man den "DJ Got Us Fallin' In Love"-Interpreten und seine Liebste nur selten zusammen in der Öffentlichkeit. Nun erwischen Paparazzi Usher und Jenn bei einem Lunch-Date!

Aktuelle Fotos, die JustJared vorliegen, zeigen, wie das Paar ein Restaurant in Los Angeles verlässt. Zuvor aßen die beiden hier gemeinsam zu Mittag. Die Portionen scheint das Duo jedoch nicht ganz geschafft zu haben – Jenn nimmt eine Tüte mit eingepackten Essensresten von der Kellnerin entgegen, bevor sie in Richtung Ausgang geht. Beide tragen gemütliche Outfits. Während Jenn einen schwarzen Kapuzenpullover und eine Baseballkappe trägt, zeigt sich Usher in einem langen, weiten Mantel und mit Sonnenbrille auf der Nasenspitze.

Erst vor wenigen Tagen schwärmte der 45-Jährige öffentlich von seiner Partnerin. "Ich bin sehr glücklich, dass ich eine unglaubliche Freundin habe. Sie ist meine beste Freundin und ich liebe sie", erklärte er in einem Interview mit People.

Getty Images Usher, Sänger

Getty Images Usher im Juni 2023

Instagram / boogsneffect Jenn Goicoechea und ihr Partner Usher

