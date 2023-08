Tom Cruise sicher: Sofia Vergara ist die Richtige für ihn!

Er will die Sache wohl geschickt angehen! Tom Cruise (61) ist seit einiger Zeit wieder Single. Seit seiner Scheidung von Katie Holmes (44) gelang nur noch seine kurze Beziehung mit Hayley Atwell (41) an die Öffentlichkeit. Nun heißt es: Der Mission: Impossible-Star will sich die frisch getrennte Schauspielerin Sofia Vergara (51) schnappen. Schon im Jahr 2005 hatten sie eine kurze Liaison. Tom will nun wohl alles tun, um sie für sich zu gewinnen!

So erzählen Insider gegenüber Radar Online, dass er es bereue, sie damals gehen gelassen zu haben. Als bekannt wurde, dass Sofia und ihr Noch-Ehemann Joe Manganiello (46) sich scheiden lassen, erblickte Tom wohl seine Chance. "Das erste, was er getan hat, war gemeinsame Freunde anzurufen und schon mal die News zu streuen, dass er sie gerne ausführen würde", plaudert ein Informant aus und führt aus: "Er denkt, dass sie genau das sei, was ihm in seinem Leben noch gefehlt hat."

Was Sofia wohl von der ganzen Sache hält? Sie scheint derzeit einfach ihr Leben genießen zu wollen. Ihren Geburtstag im Juli verbrachte sie mit ihren Freundinnen in Italien. Vor wenigen Tagen tanzte die Modern Family-Darstellerin auf einem Konzert von Taylor Swift (33) in Los Angeles. Laut der Quelle wolle Tom daher auch nicht allzu aufdringlich sein.

Getty Images Tom Cruise, "Mission: Impossible"-Star

MEGA Sofia Vergara in Nerano, Juli 2023

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

