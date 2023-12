"Anstrengend": Das hält Charles Spencer von "The Crown"

Er spricht Klartext! Schon seit sechs Staffeln begeistert die Netflix-Serie The Crown weltweit ein Millionenpublikum: So dreht es sich in der Show unter anderem um das junge Leben von Queen Elizabeth II. (✝96) und den tragischen Autounfall von Prinzessin Diana (✝36). Doch nun findet die Serie ein Ende: Seit Kurzem sind die finalen Folgen der letzten Staffel auf dem Streamingdienst abrufbar. Doch was hält eigentlich Dianas Bruder Charles Spencer (59) von der Erfolgsserie?

In einem Interview bei BBC Radio 4 verrät der 59-Jährige, dass er "The Crown" selbst nie gesehen hat. Das liege vor allem daran, dass die Zuschauer seiner Meinung nach vergessen, dass es sich bei Serie um Fiktion handele. "Ich glaube, die Leute wissen heute mehr als noch vor drei oder vier Jahren, wie spekulativ die Handlung von 'The Crown' ist. [...] Ich denke also, dass da etwas dran ist, aber ja, es ist anstrengend und das war schon immer so", stellt Charles klar.

Bereits vor zwei Jahren verriet er gegenüber BBC Breakfast, dass er Anfragen der "The Crown"-Produktion bekam, in seinem Stammsitz Althorp House zu drehen – Charles lehnte allerdings ab. "Sie haben sich beworben. Sie wollten hier drehen. Aber ich mache so etwas eigentlich nicht", so Charles.

Netflix Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana in der sechsten "The Crown"-Staffel

Getty Images Charles Spencer im Juli 2021

Getty Images Charles Spencer im Mai 2016 in Los Angeles

