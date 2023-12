Chancen schwinden: Sind die Sussexes Weihnachten bei Royals?

Langsam wird die Zeit knapp! Das Verhältnis zwischen Prinz Harry (39), Herzogin Meghan (42) und der britischen Königsfamilie ist seit Jahren zerrüttet. Beispielsweise soll der jüngste Sohn von König Charles III. (75) und Prinzessin Diana (✝36) mit seinem Bruder Prinz William (41) aktuell keinen Kontakt haben. Hingegen bemühen sich Vater und Sohn aber wohl um regelmäßigen Kontakt. In wenigen Tagen ist bereits Weihnachten. Besteht diesbezüglich noch die Chance auf ein Zusammenkommen von Harry und seiner Familie?

Sitzen Harry und William Weihnachten zusammen unterm Christbaum? Die Chancen, dass der 39-Jährige zusammen mit Meghan und ihren zwei gemeinsamen Kids Archie (4) und Lilibet (2) nach Großbritannien reisen wird, schwinden immer mehr. Die Insider sind sich diesbezüglich offenbar uneinig. Angeblich würden die Sussexes das Fest der Liebe gerne mit den Blaublütern verbringen. Das soll auch Charles' Wunsch entsprechen. Doch den ersten Schritt in Richtung Versöhnung will dann offenbar keine der beiden Seiten machen, wie unter anderem The Sun berichtet. Somit wird es immer unwahrscheinlicher, dass Harry und Meghan Weihnachten in Großbritannien verbringen.

Vor den stressigen Feiertagen gönnten sich Harry und Meghan mit ihrem Nachwuchs noch eine Auszeit im Warmen. Für die Vier ging es für einige Tage nach Costa Rica. Inzwischen soll die Familie aber wieder in den USA sein.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, Royals

Getty Images Prinz William, Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles am Commonwealth Day 2019 in London

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

