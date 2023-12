Für seine Tochter: Bradley Cooper verlässt Pressekonferenz!

Für sie ist er immer zur Stelle! Bradley Cooper (48) hat zusammen mit seiner Ex-Freundin Irina Shayk (37) eine Tochter. Die kleine Lea de Seine Shayk Cooper (6) erblickte 2017 das Licht der Welt. Erst kürzlich nahm der "Silver Linings"-Darsteller sein Töchterchen mit auf den roten Teppich: Der süße Promi-Spross durfte seinen Vater zu der Premiere seines neuen Filmes begleiten! Wie stolz er auf seinen Nachwuchs ist, konnte der Schauspieler an dem Abend kaum verbergen. Nun bricht Bradley sogar einen Pressetermin für seine Tochter ab!

Eigentlich befand sich der 46-Jährige gerade in einer Pressekonferenz für seinen neuen Film "Maestro". Doch dann erhielt er einen wichtigen Anruf! "Es tut mir so leid. Die Schulkrankenschwester hat mich gerade angerufen", verkündete Bradley dem überraschten Publikum. Nach einem kurzen Gespräch stand dann fest: "Ich muss in die Schule." Was genau passiert ist, erklärte der besorgte Vater nicht. "Ich muss etwas anwenden, was sie nicht erlauben... Ich muss es tun, es sind etwa zehn Minuten Fußweg", ließ er noch verlauten.

Dass der Hollywoodstar ein fürsorglicher Vater ist, betonte auch kürzlich seine Ex Irina. Bradley sei "der beste Vater, den Lea und ich uns vorstellen können", erzählte sie im Gespräch mit Elle. Der stressige Alltag der Eltern stellt kein Problem bei der Betreuung der Sechsjährigen dar: "Wir beide nehmen Lea überall mit hin. Sie ist unglaublich pflegeleicht."

ActionPress Bradley Cooper, Schauspieler

ActionPress Bradley Cooper und Lea de Seine Shayk Cooper

The Mega Agency Bradley Cooper und Irina Shayk mit ihrer Tochter

