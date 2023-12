Keine Babybäuche! Wann wurde "Let's Dance"-Special gedreht?

Wie kann das sein? Renata Lusin (36) und auch Isabel Edvardsson (41) schwingen für gewöhnlich jedes Jahr aufs Neue das Tanzbein bei Let's Dance. Dabei wird ihnen in jeder Staffel ein neuer Promi an die Seite gestellt, mit dem sie versuchen, den Sieg mit nach Hause zu nehmen. Aktuell sind beide Profitänzerinnen aber in freudiger Erwartung: Sie sind schwanger. Im Weihnachtsspecial ist davon aber nichts zu sehen. Wann wurde die Weihnachtsshow eigentlich gedreht?

Eine Antwort auf diese Frage liefert nun Renata in ihrer Story auf Instagram: "Ich musste erst mal eine Runde heulen vor Freude, als ich die Nachricht bekommen habe, dass ich wieder mit Moritz Hans (27) tanzen darf." Das sei im Juni gewesen. Die werdende Mama fügt hinzu: "Es war wie ein Segen, wieder auf der Fläche zu sein."

Renata und Isabel sind aber nicht die einzigen schwangeren Profitänzerinnen – erst vor wenigen Tagen verkündeten Christina Luft (33) und Luca Hänni (29), dass auch sie ein Baby erwarten! Auf niedlichen Schnappschüssen im Netz präsentiert die 33-Jährige ihren Babybauch, der liebevoll von ihrem Liebsten umfasst wird. "Baby unterwegs", schrieb das glückliche Paar dazu.

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson, Tänzerin

RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Ingolf Lück beim "Let's Dance"-Weihnachtsspecial

Getty Images Christina Luft und Luca Hänni bei der Premiere von "No Time To Die"

