So süß: Ann-Kathrin Götze teilt seltenes Bild von Baby Gioia

Ann-Kathrin Götze (34) ist eine stolze Mama! Erst im Oktober durfte die Influencerin mit ihrem Mann Mario Götze (31) das zweite gemeinsame Kind auf der Welt begrüßen. Nach Söhnchen Rome (3) folgte Töchterchen Gioia. Und ihre Zeit als zweifache Mama scheint die Spielerfrau richtig zu genießen. Allerdings zeigt sie ihren Fans eher selten Bilder ihrer Tochter. Doch jetzt macht sie eine Ausnahme: Ann-Kathrin entzückt ihre Follower mit einem niedlichen Bild ihres Babys!

Aktuell scheint Ann-Kathrin mit ihrer Familie einen kleinen Urlaub zu machen. Sie postet bei Instagram fleißig Bilder aus einem paradiesischen Hotel. Und in ihrer Story hat sie ein besonders putziges Foto in petto: Während sie selbst auf einer Liege liegt, schlummert Baby Gioia auf den Beinen ihrer Mama. Auch der kleine Rome liegt daneben und bekommt den Kopf von seiner Mama gestreichelt. Es ist ein seltener Schnappschuss der beiden Götze-Sprösslinge, und Ann-Kathrin versieht ihn glücklich mit ein paar Herzen.

Während Ann-Kathrin die Zeit mit ihren Liebsten in den Ferien zu genießen scheint, zeigt sie ihren Fans auch stolz ihren After-Baby-Body im Bikini. "Ich bin so stolz auf meinen Körper – er hat zwei Kinder zur Welt gebracht. Ist gesund und heilt", schreibt die 34-Jährige in eine weitere Story. In einem Spiegel präsentiert sie sich in einem bunt gemusterten Zweiteiler, den sie mit einem passenden Tuch um die Hüfte kombiniert.

Anzeige

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze mit ihren Kindern Rome und Gioia im Dezember 2023

Anzeige

Instagram / annkathrin Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihren Kindern Gioia und Rome

Anzeige

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de