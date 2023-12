Victoria Beckham und Nicola teilen Tanzvideo von den Bahamas

Sie lassen es sich gut gehen. Mit ihrer Vermählung mit Brooklyn Beckham (24) im vergangenen Jahr heiratete Nicola Peltz (28) sich in eine der bekanntesten Familien der Welt ein. Seither sind das Model und der älteste Sohn von Victoria (49) und David (48) ein unzertrennliches Team – was seinen berühmten Eltern zunächst nicht unbedingt gefallen hatte. Inzwischen sollen sich die Wogen jedoch geglättet haben. Das beweist das ehemalige Spice Girl nun mal wieder selbst: Victoria teilt einen seltenen Moment mit Nicola während ihres Familienurlaubs.

In ihrer Instagram-Story gewährt die 49-Jährige einen privaten Einblick in den Urlaub auf den Bahamas. "Ich liebe dich, Nicola. Wir hatten gar nicht viel getrunken!", schreibt sie da zu einem kurzen Clip. Dieser zeigt, wie Victoria gemeinsam mit ihrer Schwiegertochter bei Sonnenuntergang ausgelassen am Strand tanzt. Dabei wirken die beiden Frauen sichtlich amüsiert. Lachend dreht sich Nicola zu der Modedesignerin, während diese zum Ende des Clips hin sogar nach den Händen der Ehefrau ihres Sohnes greift.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass die beiden Frauen die gemeinsame Zeit zu genießen scheinen. Vor einigen Wochen teilte Victoria einige Schnappschüsse via Instagram, die sie beim Abendessen in einem Luxus-Restaurant in Miami zeigten. Mit von der Partie waren auch ihr Mann David und Sohn Brooklyn. Auf dem Doppel-Date wirkten die beiden Paare sichtlich ausgelassen.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und Nicola Peltz tanzen

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern

Instagram / victoriabeckham David Beckham mit seinem Sohn Brooklyn

