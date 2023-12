Großes Finale: Dieser "Masked Singer"-Kandidat soll gewinnen

Die Zuschauer haben einen klaren Favoriten! Heute Abend geht es im großen Finale um den Sieg der neunten Staffel von The Masked Singer. Vier Stars sind derzeit noch im Rennen und ihre Identität nach wie vor ein großes Geheimnis. Mit ihren Performances konnten der Mustang, die Eisprinzessin, der Troll und der Lulatsch die Fans der Sendung begeistern. Eine dieser Masken stellt die anderen aber in den Schatten!

Aus einer Promiflash-Umfrage, bei der 493 Leser abgestimmt haben [Stand: 23. Dezember, 17:45 Uhr], geht hervor, dass es ein Kandidat den Zuschauern offenbar besonders angetan hat. Mit 209 Stimmen und somit 42,4 Prozent liegt aktuell die Eisprinzessin vorne! Mit einigem Abstand liegt der Troll hinter der eisigen Maske. Für dieses Stimmwunder stimmten 107 Personen (21,7 Prozent) ab. Der Lulatsch liefert sich aber ein ganz schönes Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Kandidatin und liegt mit 101 Stimmen, was 20,5 Prozent entspricht, auf dem dritten Platz. Das Schlusslicht bildet aktuell der Mustang mit 76 Votes und 15,4 Prozent.

In der Joyn-App können die Zuschauer von "The Masked Singer" aktuell ihre Tipps abgeben, wen sie unter den letzten Masken vermuten. Wenn es nach den Fans geht, dann ist ganz klar, dass unter dem Mustang Schauspieler Hendrik Duryn (56) steckt. Die Tipps für den Troll führt dagegen aktuell Kathy Kelly (60) an. Während unter der Eisprinzessin Komikerin Anke Engelke (58) stecken soll, wird unter dem Lulatsch Pasquale Aleardi (52) vermutet.

Anzeige

Getty Images Matthias Opdenhövel und der Troll bei "The Masked Singer" 2023

Anzeige

Getty Images Der Lulatsch bei "The Masked Singer"

Anzeige

Getty Images Der Mustang bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de