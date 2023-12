Mariah Carey und ihre Kinder waren zu Besuch bei Joe Biden

Ein Familienausflug der anderen Art! Auf Mariah Careys (54) To-do-Liste stand in der vergangenen Woche ein ganz besonderes Treffen. Kurz vor Weihnachten besuchte die "All I Want for Christmas Is You"-Interpretin mit ihren Zwillingen Monroe (12) und Moroccan (12) das Weiße Haus. Gemeinsam sahen sie sich die spektakuläre Dekoration an und posierten vor den winterlichen Highlights. Im Netz teilte Mariah einige Schnappschüsse!

Ihren Instagram-Followern enthielt die Sängerin den Ausflug in die Märchenlandschaft des US-amerikanischen Amtssitzes nicht vor und veröffentlichte eine ganze Menge Bilder. Dazu schrieb die 54-Jährige: "Letzte Woche hatte ich das Vergnügen, Präsident Biden und Vizepräsident Harris im Weißen Haus zu treffen, um die Weihnachtszeit einzuläuten!" Für den besonderen Anlass putzte sich die Familie ordentlich heraus. Mariah funkelte in ihrem schicken Glitzerkleid mit dem Weihnachtsschmuck um die Wette und auch ihre Sprösslinge strahlten in festlicher Kleidung.

Auf den Aufnahmen nicht zu sehen: Partner Bryan Tanaka (40). Vor Kurzem machten Trennungsgerüchte die Runde, nachdem der Backgroundtänzer bei einer wichtigen Show seiner Liebsten nicht vor Ort gewesen war. Jetzt wird weiterspekuliert – denn die beiden sollen auch das Weihnachtsfest getrennt voneinander verbringen.

Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey und Joe Biden, Dezember 2023

Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Zwillingen Monroe und Moroccan

Anzeige

Instagram / bryantanaka Mariah Carey mit ihrem Freund Bryan Tanaka, März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de