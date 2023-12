Nach Poly-Ehe: "Sister Wives"-Star Kody Brown lebt monogam

Das ist neu! In der Serie Sister Wives wird das Leben von Kody Brown (54) und seiner Familie dokumentiert. Einige Jahre lang lebte der US-Amerikaner polygam und hatte insgesamt vier Frauen an seiner Seite. In den vergangenen Monaten trennten sich allerdings Meri Brown (52), Janelle Brown (54) und Christine Brown (51) von dem Realitystar. Damit scheiterte für ihn der Traum seiner Polygamie-Ehe. Geblieben ist nur Robyn Brown (45). Nun will Kody mit ihr monogam leben!

In einer Ausgabe von "Sister Wives: One on One" wird die neue Lebensweise der Browns thematisiert. Der mehrfache Vater sei nicht daran interessiert, eine weitere Frau in die Familie aufzunehmen. Robyn klingt nicht so optimistisch. Sie würde es seltsam finden, nach der Vielehe in einer monogamen Beziehung zu leben. "Um Kody gegenüber liebevoll und respektvoll zu sein, möchte ich ja sagen, aber ich weiß einfach nicht, wie das genau funktioniert", äußert sie.

Das Scheitern der polygamen Ehe belastet die 45-Jährige. Die Zeit nach der Trennung sorgt auch für Probleme in der Beziehung zwischen ihr und Kody. Gegenüber People erklärt die TV-Bekanntheit: "Es war wirklich schwer für unsere Beziehung, denn ich denke, wenn man sich scheiden lässt, fängt man an, sich selbst infrage zu stellen."

SIPA PRESS / ActionPress Kody Brown, TV-Bekanntheit

Instagram / robyn_browns_nest Robyn Alice Brown und Ariella im September 2018

Getty Images Kody Brown mit seinen vier Frauen

