Wie ernst ist es zwischen Bradley Cooper und Gigi Hadid?

Gigi Hadid (28) und Bradley Cooper (48) sollen verliebt sein! Seit Oktober kursieren Gerüchte über eine mögliche Beziehung. Das Model und der Schauspieler wurden bei einem romantischen Dinner-Date entdeckt. Obwohl sie seitdem das ein oder andere Mal gemeinsam abgelichtet wurden, äußerte sich bislang keiner von beiden öffentlich. Ist es nur ein lockerer Flirt oder eine waschechte Beziehung? So steht es um Gigi und Bradleys angebliche Romanze!

"Sie haben sich schon seit langem heimlich getroffen", weiß ein Insider laut People. Die beiden wollten wohl zunächst abwarten, wie es zwischen ihnen läuft. Beide leben schließlich ein sehr öffentliches Leben und müssen neben ihren Karrieren auch noch Zeit für ihre Kinder finden. Erst als Gigi und Bradley gewusst hätten, dass es funktionieren könnte, sollen sie sich gemeinsam nach draußen gewagt haben. Nun werde es jedoch immer ernster zwischen ihnen. "Es ist süß... Da ist einfach eine Anziehungskraft", erzählt die Quelle weiter.

Auch auf beruflicher Ebene unterstützen sich die Turteltauben gegenseitig. Anfang des Monats veranstaltete Bradley ein Food-Truck-Event in New York. Das ließ sich die Ex von Zayn Malik (30) natürlich nicht entgehen und stand ganz vorne in der Schlange. Im Gegenzug modelte der "Hangover"-Darsteller für Gigis Modemarke.

Anzeige

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid, 2022

Anzeige

RCF / MEGA Bradley Cooper im Foodtruck in New York, Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de